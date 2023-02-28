Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı

DHA

Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi; 3 bin 309 bina ağır hasarlı


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında incelenen 14 bin 698 binadan 3 bin 309'unun ağır hasarlı olduğu belirtildi. Ayrıca 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılması gerektiği bildirildi.
Kahramanmaraş´ta meydana gelen depremlerden etkilenen Elazığ´da Valilik, 82 ekip ve 164 personelle yapılan hasar tespit çalışmalarında, şimdiye kadar 14 bin 698 binanın incelendiğini, 3 bin 309´unun ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Ağır hasarlı binalardan 34´ünün acil yıkılacak listesinde olduğu belirtilen açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilimizdeki hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu tespitler neticesinde 14 bin 698 bina incelenmiş olup, 12 bina yıkık, 34 bina acil yıkılacak, 3 bin 309 bina ağır hasarlı, 341 bina orta hasarlı, 4 bin 982 bina az hasarlı, 5 bin 534 bina hasarsız olarak tespit edilmiştir. 82 ekip 164 personel ile hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-02-28 19:08:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da hasar tespit çalışmaları sürüyor
Elazığ'da depremzede minikler için aileleriyle kaldıkları yurtta ana sınıfı oluşturuldu
YEREL HABERLER Elazığ'da depremzede minikler için aileleriyle ...
(Görüntülü)ELAZIĞ&#039;DA DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ'DA DEPREM ANLARI GÜVENLİK ...
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (5)
YEREL HABERLER Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.