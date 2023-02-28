Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan, Elazığ'da gözaltına alındı



Serhat Ozan YILDIRIM/ ELAZIĞ, (DHA)JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadaki 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen Ercan, Malatya ile Elazığ arasında bulunan Hankendi uygulama noktasında jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Ercan, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan Ercan´ın, Tunceli merkezde yarın öğle saatlerinde 'Deprem İçin Ne Yapmalı' isimli panele katılacağı, bugün de Malatya´da bazı enkaz alanlarında inceleme yaptığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat Ozan YILDIRIM

2023-02-28 21:27:02



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