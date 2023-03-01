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Enkazdan 40 saat sonra çıkarılan Aysima, kendisini kurtaran ekiplerle görüştü

DHA

Enkazdan 40 saat sonra çıkarılan Aysima, kendisini kurtaran ekiplerle görüştü


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)KAHARAMANMARAŞ merkezli depremlerde Malatya'da Zorlu Apartmanı'nın enkazından 40 saat sonra çıkarılan Aysima Yılmaz (12), kendisini kurtaran Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleriyle telefonda görüştü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya´da enkaz altında kalanlar için başlatılan çalışmalara katılan Elazığ Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü aramakurtarma ekipleri, 6 katlı Zorlu Apartmanı'nda Aysima Yılmaz'ı depremin 40'ıncı saatinde enkaz altından kurtardı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Yılmaz'ın ailesi, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ekiplere teşekkürlerini iletti. Daha sonra ekipler Aysima Yılmaz ile telefonla görüştü.
'ALLAH'A HAMDOLSUN SAPASAĞLAM'
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, depremin ardından Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla kriz merkezine hareket ettiklerini belirterek, "18 kişilik kurtarma ekibi 3 araçla birlikte, bunun dışında da temiz su için bir tane su tankeri Kızılay'ın emrine verilmek şartıyla ekiplerimizi Malatya'ya yönlendirdik. Malatya'da ekiplerimiz ilk saatlerden itibaren büyük bir özveri ile çalıştılar. 28 vatandaşımızı, arkadaşlarımız canlı olarak çıkardı. Malatya'daki ikinci büyük depremde arkadaşlarımız enkazdan canlı çıkarıyorlardı. O enkazdan çıkan arkadaşlarımızdan Aysima'nın ailesi biraz önce geldi, teşekkür etmek için bizleri ziyaret ettiler. Bu arada Aysima'yla canlı olarak görüştük. Allah'a hamdolsun sapasağlam. Gönlümüz arzu eder ki bütün yaralarımız da enkazdan çıkan kardeşlerimiz de sapla sağlam ailelerine kavuşsunlar" dedi.
'KORKMAMASI İÇİN SÜREKLİ ELİNİ TUTTUM'
Elazığ Belediyesi İtfaiye Amiri Atilla Aytekin ise enkaz altındaki Aysima'nın korkmaması için elini tuttuğunu ifade ederek, "Temelli Caddesi Zorlu Apartmanı'nda akşam üzeri Aysima'nın sesini duymaya başladık. Enkazda dinleme yaptıktan sonra kendisinin bayıldığını ve sesini çıkardıktan sonra bütün ekibimizle oraya yöneldik. Televizyon üstüne devrilmişti, ayakları sıkışmıştı. Ona ulaştıktan sonra direkt elini tuttum. 'Aysima nasılsın' dedim. 'Ağabey sadece ayaklarım şu an ağrıyor' dedi. 'Başka bir yerinde bir sıkıntı var mı'? diye sorunca 'yok' dedi. Enkazı ayırmaya başladım. Sürekli elini tutuyordum korkmasın diye. Temiz hava için enkazı komple kaldırdık. Şu anda çok sevinçliyim. Onu en son ambulansa bindirirken 'Seni görmeye geleceğim' dedim. Şu an onunla görüştüğüm için de çok sevinçliyim. Bir çocuğu çıkartırken insan kendi ailesiymiş gibi davranıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2023-03-01 19:29:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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