Elazığ'da sopa ve sallama bıçaklı 'yol verme' kavgası: 10 gözaltı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya karayolu Çaydaçıra Kavşağı´nda meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, otomobillerini yol üzerinde durdurup, araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma, otomobilde bulunanların da dahil olmasıyla büyüyerek sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-01 23:34:03



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