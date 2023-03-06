Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bugün saat 09.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 EN 859 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobili yol kenarına çekip inen sürücü itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-06 12:12:16



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