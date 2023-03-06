Elazığ´da seyir halinde yanan kamyonetteki çocuk yaralandı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ´da seyir halindeki alev alan kamyonette çıkan yangında aracın arkasında bulunan ve vücudunda yanık oluşan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 63 AFA 47 plakalı kağıt ve karton yüklü kamyonet, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenden dolayı motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarına çekerek indiği kamyonette çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek kasa bölümündeki kağıt ve kartonlara sıçradı. Bu sırada araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki erkek çocuk, alevlerin arasında kalarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Vücudunda 2'inci derece yanık oluşan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-06 18:48:29



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