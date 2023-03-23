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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, otomobilin çarptığı bisikletli kurye yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi´nde meydana geldi. Bülent Ş. yönetimindeki 34 DGS 283 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen bisikletli kuryeye çarptı. Kazada kurye yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kurye ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2023-03-23 13:42:40



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