Virajı alamayan boru yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da virajı alamayarak devrilen boru yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keban ilçesi Fırat köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen plastik boru yüklü kamyon, köprüden çıktığı sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, plastik borular da yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken, trafik kısa süreli tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-23 21:39:01



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