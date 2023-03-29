Elazığ'da ağır hasarlı 29 binanın yıkımı tamamlandı



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da depremden hasar görüp acil yıkım kararı verilen 30 binadan 29'unun yıkımı tamamlanıp, enkazı kaldırıldı. 1 bina için ise mahkeme sonucuna göre işlem yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Elazığ´da, hasar tespit çalışmalarının ardından 30 bina için acil yıkım kararı verildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla sonuçlar askıya çıkarılırken, 29 binada yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yıkım kararı olan Rüstempaşa Mahallesi´ndeki bir binaya ise malikinin Elazığ 1´inci İdare Mahkemesi´ne açtığı dava sonucuna göre işlem yapılacak.

Elazığ Valiliği'nce, hasar tespitlerinin 16 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında 30 gün boyunca askıya çıkarıldığı ifade edilerek, "Hasar tespitleri itiraz başvuruları sonucuna göre yeniden değerlendirildikten sonra kesinlik kazanarak ilan edilecektir. Ön hasar tespitleri sonucunda ağır hasarlı binaların kullanım ve girişçıkışlarına müsaade edilmemiştir. Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri ancak hasar tespitleri kesinleşip ilan edildikten sonra gerçekleştirilecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-29 18:52:15



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