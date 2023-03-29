Evinin yandığını görünce bıçakla kendisine zarar verdi: 3 yaralı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da TOKİ konutlarındaki 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangını söndürmeye çalışan 2 kişi dumandan etkilen. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, olay yerine gelen ev sahibi, ailesinden 2 kişinin dumandan etkilendiğini görünce sinir krizi geçirip bıçakla kendisini yaraladı.

Akşam saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi´ndeki TOKİ konutları D 2 blokta yangın çıktı. İddiaya göre 4 katlı apartmandaki giriş kattaki dairede, mutfak kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark ederek yangına müdahale etmek isteyen ev sakinlerinden 2 kişi dumandan etkilenerek yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda bulunan 15 kişiyi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası ile yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Evinin yangını ve ailesinden 2 kişinin dumandan etkilendiğini gören ev sahibi ise geçirdiği sinir krizi sonucu bıçakla kendisine zarar verdi. Ev sahibi ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-29 23:21:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.