ELAZIĞ´da kırmızı ışık ihlali nedeniyle 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, 22.30 sıralarında Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre yakınının cenazesine yetişmek için kırmızı ışık ihlali yapan Y.G. iradesindeki 06 AL 5313 plakalı otomobil, H.G. iradesindeki 23 BJ 355 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücü Y.G. ile ismi öğrenilemeyen yanındaki yolcusu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü
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Kaza olay yerinden detay
Polis ekiplerinden detay
Sağlıkçılardan detay
Genel detayHaber Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-31 00:25:54
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