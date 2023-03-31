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Elazığ´da Sanayi Mahallesi´nde bir evde 6 kişi ölü bulundu. İddiaya göre ölenlerin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Evde ekiplerin çalışmasının ardından polis inceleme yapacak.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Elazığ

2023-03-31 15:42:04



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