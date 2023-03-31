Öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etti (2)

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CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat, Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki evde babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-03-31 18:01:08



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