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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etti (2)

DHA

Öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etti (2)


CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat, Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki evde babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-31 18:01:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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