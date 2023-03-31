Öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etti (2)

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Elazığ'da öğretmen Hüseyin Fırat, Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki evde babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, işlemlerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-03-31 18:01:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.