Öğretmen, öldürdüğü ailesiyle yan yana defnedildi



Selim KAYASerhat ÖZDEMİRTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın cenazesi, ailesiyle yan yana defnedildi.

Olay, dün öğleden sonra Salı Baba Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarıyla adrese giden ekipler, evde Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesetlerin vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan ailenin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak Salı Baba Camii'ne getirildi. Yakınları fenalık geçirirken, aile bireylerinin tabutları yan yana konulup cenaze kılındı.

Elazığ Müftüsü İrfan Üstündağ ile imamlar Hüseyin Polatoğlu ve Tahir Polatoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazlarının ardından aile üyeleri, Elazığ Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Selim KAYA, Serhat Özdemir

2023-04-01 15:38:56



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