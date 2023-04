Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez (2)

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde şehit aileleri, gaziler ve depremzedelerle iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin inşa sürecini başlattık. Her gün her saat yeni konutların temelleri atılıyor, bu sayı sürekli artıyor. Hedefimiz 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak deprem mağdurlarına teslim etmektir. Elazığ'da da 7 bin 452 afet konutu inşa edeceğiz. İşte bugün 505'i şehrimizde olmak üzere toplam 31 bin 663 konutumuzun temellerini attık. Devletimizin ilgili kurumları yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla, depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor. Ramazanın gönülleri yumuşatan, kalplerimizi bir birine daha çok yaklaştıran bize insani değerlerimizi hatırlatan manevi iklimin ülkemizi kuşattığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Milletçe 6 Şubat sabahı sadece kendi tarihimizin değil insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle uyandık. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 11 ilimizde büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açtı. Ne yaparsak yapalım gidenleri geri getiremeyeceğimizin farkındayız. Ama aynı şekilde can kayıplarımız dışında tüm kayıplarımızı telafi etmenin mümkün olduğunu da çok iyi biliyoruz" dedi.

'HER TÜRLÜ KAYBI TELAFİ EDECEK GÜÇTEYİZ'

Kendi iktidarları döneminde yaşanan felaketlerde yaşanan kayıpların telafi edildiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim iktidarlarımız döneminde hamdolsun her türlü kaybı telafi edecek güce ve kapasiteye ulaşmıştır. Devletimizin yaraların sarılması noktasında büyüklüğünün vatandaşının emrinde ve hizmetinde olduğunun en yakın şahidi bizzat Elazığ'dır. 2020 senesinde Elazığ'da yaşanan depremden sonra hiçbir insanımızı sahipsiz ve çaresiz bırakılmadık. Gece gündüz çalışarak depremde evleri yıkılan kardeşlerimizin tamamını yeni yuvalarına kavuşturduk. Deprem sonrasında söz verdiğimiz toplam 25 bin konutu tamamlayarak Elazığlı hak sahiplerine teslim ettik. Her ne kadar birileri bizi daha fazlası için cesaretlendirmek yerine saçma sapan yalanlarla önümüzü kesmeye çalışsa da biz ahdimize bağlıyız. Biz meydanlarda ve kürsülerde verdiğimiz sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz sandık ufukta görününce bohçasını açan seçim geçtikten sonra da vaatlerinin üzerine yatanlardan da değiliz. Biz, sözüne sadık, kalbine sadık, vaatlerini sonuna kadar arkasında duran bir Cumhur İttifakı´yız. Nasıl 2020'de sizlere verdiğimiz sözü tuttuysak inşallah aynı başarıyı burada da sergileyeceğiz. İş yapmak, ülkeye ve millete hizmet etmek varken başka hevesler peşinden koşanları ise önce Allah'a sonra mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bizim bu iş bilmezlerle kaybedecek ne vaktimiz ne de onların lakırdılarını dinleyecek lüksümüz yok. Depremzedelerimiz bizden iş bekliyor, hizmet bekliyor, yuva bekliyor. Afetin yol açtığı sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı olarak bu beklentileri boşa çıkartmamakta kararlıyız. Allah'ın izniyle şu seçim gündemini de sulh ile atlattıktan sonra deprem bölgesindeki çalışmalara daha fazla yükleneceğiz. Tabii bu süreçte seçim atmosferinin konsantrasyonumuzu bozmasına sizin ihtiyaçlarınızı geri plana itmesine de müsaade etmeyeceğiz. Önümüzde sadece 43 gün kaldı. 14 Mayıs'ta hep birlikte sandıklara gidecek ülkemiz, milletimiz, evlatlarımız ve geleceğimiz adına tercihimizi ortaya koyacağız. Bugüne kadar bizi asla yalnız bırakmayan bize destek veren gakkoşların, 14 Mayıs'ta da aynı kararlı duruşu tekrarlayacağına inanıyorum. Sizlerden sandığa gittiğinizde terör örgütleriyle yol yürümekten çekinmeyenlere milletimizin acısı halen tazeyken koltuk kavgasına tutuşanlara ülkemizin sorunlarına çözüm üretecek hiçbir vizyon geliştirmeyenlere, söylemleriyle FETÖ´cülere ve bölücülere cesaret aşılayanlara kaostan, krizden ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaadi olmayanlara, aslı kendi siyasi ikballerinden kendi menfaatlerinden kendi heveslerinden başka bir şey düşünmeyenlere hak ettikleri dersi vermenizi bekliyorum. Sizlerden vatandaşlarımızın derdiyle ne dertlenen ne de yönetimine talip oldukları milletin inanç değerlerine ve onun sembollerine saygı gösteren bu istismarcıları 14 Mayıs'ta sandığa gömmenizi bekliyoruz. Kardeşlerim Elazığ'a güveniyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler programın ardından kentten ayrıldı. (DHA)Selim KAYASerhat ÖzdemirTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Selim KAYA, Serhat Özdemir, Tekin YALÇINKAYA

2023-04-01 22:14:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.