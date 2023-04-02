Elazığ'da 3 katlı binanın çatısında yangın

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Kırklar Mahallesi Yasemin Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Tandırdaki ateşin sıçraması ile çıktığı iddia edilen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Binadakileri tahliye eden ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-02 15:10:06



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