Evde çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 2 katlı evde çıkan, bitişikteki 2 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Nailbey Mahallesi Yenice Sokak´taki 2 katlı bir evde öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 katlı 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evlerde yaşayanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Evlerde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-04 17:42:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.