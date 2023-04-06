Kara yolunun kenarındaki ağa takılan köpek, kurtarıldı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Keban ilçesinde, kaya ve taş düşmesine karşı kara yolunun yanındaki yamaca gerilen ağa takılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında KebanElazığ kara yolunda meydana geldi. Kara yolunun yanındaki yamaca kaya ve taş düşmesini engellemek için gerilen çelik koruma ağına, sokak köpeği takıldı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, metal ağı makas ile keserek köpeği kurtardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-04-06 16:47:21
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