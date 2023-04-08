Alzheimer hastası kadın, 3'üncü kattan düşüp öldü



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Alzheimer hastası Şahide Kaymaz (94), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi Şehit Polis Oral Ergün Sokak´ta bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3´üncü katındaki evinde yalnız yaşayan Alzheimer hastası Şahide Kaymaz, dışarı çıkmak istedi. İddiaya göre pencereyi çıkış kapısı sanan Kaymaz, aşağı düştü. Bu sırada her sabah evine gelen yakınları, mutfakta yemek yaptığı için düştüğünü fark etmedi. Binanın yanındaki inşaatta çalışan işçiler, Kaymaz´ın pencereden düştüğünü görerek olay yerine koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaymaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahide Kaymaz´ın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-08 13:50:53



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