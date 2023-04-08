Elazığ´da hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 hırsızlık olayıyla ilgili aranan 2 şüpheli için çalışma başlattı. Şüpheliler, belirlenen adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ele geçirilen, hırsızlıkla elde ettikleri malzemeler de sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Elazığ Kapalı T ve E Tipi Ceza İnfaz kurumlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-08 14:13:55



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