Elazığ´da markette silahlı kavga: 1 yaralı



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da bir market sahibi tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay,16.30 saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Market sahibi ile bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında getirdiği silahı ateşledi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen market sahibi, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı market sahibi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-10 18:26:22



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