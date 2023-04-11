Elazığ'da, ağır hasarlı binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, depremde ağır hasar alarak boşaltılan binadaki doğal gaz kaçağı paniğe neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi 9004´üncü sokaktaki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan apartmandan gaz kokusu geldiğini fark edenler, durumu firma yetkililerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, bina dışındaki tesisatta doğal gaz kaçağı olduğunu belirledi. Ekipler, gaz akışını keserek çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-04-11 20:47:35
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