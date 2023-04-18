Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da polisin son bir hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 22 gram metamfetamin, 136 kilo esrar, 1 kilo eroin ve 360 sentetik hap ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 39 kişi hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-18 11:05:19



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