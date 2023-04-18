Yakalanıp, Türkiye´ye getirilen FETÖ üyesi tutuklandı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye´ye getirilen FETÖ/PYD´nin güncel finans yapılanmasındaki Mehmet Cintosun, tutuklandı.

1995-2014 arası dönemde FETÖ/PDY´nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren, 2014 yılında Türkiye´ye dönüp, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tekrar yurt dışına kaçan Mehmet Cintosun, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı saptanan Cintosun, hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkarılan Elazığ´a götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-18 17:54:56



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