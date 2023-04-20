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Elazığ 4.6'lık depremle sallandı

DHA

Elazığ 4.6'lık depremle sallandı


ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), alınan bilgiye göre saat 01.44'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11.11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Elazığ ve Diyarbakır kent merkezi ile ilçelerinden de hissedildi. AFAD'dan alınan ilk bilgiye göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Sivrice ELAZIĞ, (DHA)-
2023-04-20 01:58:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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