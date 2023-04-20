Elazığ 4.6´lık depremle sallandı (2)

VALİ TORAMAN: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİRTekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, Riçhter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Saat 01.44'de Sivrice merkezli meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremde şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir" paylaşımını yaptı.
Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada da, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve ilimizde de hissedilen 4.6 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ve ihbar tespit edilmemiştir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun!" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-04-20 02:22:24
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