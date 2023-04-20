Elazığ 4.6´lık depremle sallandı (3)

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SES GELEN BİNANIN ÇEVRESİ GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATILDIElazığ'da Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde daha önce ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 4 katlı binadan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından ses geldiğini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, binanın etrafını güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.Görüntü Dökümü

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-Binadan görüntü

-Güvenlik şeridi ile kapatılan alandan görüntü

-Olay yerindeki polis

-Genel ve detay

DHA-Gündem Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-20 03:04:06



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