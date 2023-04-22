Kazada yaralandı, 8 gün sonra hayatını kaybetti

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da TIR ile çarpışan otomobilde yaralanan Cemile K., tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Nisan gecesi Güney Çevre Yolu, AFAD kavşağında meydana geldi. F.K. yönetimindeki 80 ABP 300 TIR ile N.Ö. yönetimindeki 06 FC 1443 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazada sürücüler F.K. ve N.Ö. ile otomobildeki Cemile K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı.
Sürücüler taburcu edilirken, Cemile K., bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cemile K.´nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-04-22 13:28:35
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