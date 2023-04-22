Elazığ'da husumetli aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Kacar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.Ö.K., İ.G., S.K ve G.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlçede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-22 21:13:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.