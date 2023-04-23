Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Susalan (70) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ü. yönetimindeki 34 RT 0306 plakalı otomobil, Mehmet Susalan'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Susalan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Susalan´ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-04-23 15:18:16
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