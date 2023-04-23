Freni boşalan kamyon, çarptığı duvarda askıda kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da freni boşalan kamyon, çarptığı evin bahçe duvarında askıda kaldı.

Kaza, sata 16.30 sıralarında Abdullahpaşa Mahallesi 305´inci Sokak´ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KL 0696 plakalı market malzemesi yüklü kamyon, iddiaya göre freni boşalınca kontrolden çıkıp sokağın sonundaki evin bahçe duvarını yıkarak askıda kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasarlı kazayla ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-23 17:53:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.