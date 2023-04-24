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Elazığ'da komşu aileler arasında bıçak ve sopalı borç- alacak kavgası: 3 yaralı

DHA

Elazığ'da komşu aileler arasında bıçak ve sopalı borç- alacak kavgası: 3 yaralı


Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, borçalacak meselesi nedeniyle komşu aileler arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Ayyıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında borçalacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçak, 1 kişi de sopa ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-04-24 23:06:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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