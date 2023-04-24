Elazığ'da komşu aileler arasında bıçak ve sopalı borç- alacak kavgası: 3 yaralı



Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, borçalacak meselesi nedeniyle komşu aileler arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Ayyıldız Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında borçalacak meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçak, 1 kişi de sopa ile yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-24 23:06:39



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