Belediye başkanı, makam aracıyla kaza yaptı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´ın Sivrice İlçe Belediye Başkanı Turgay Gündoğan´ın kullandığı makam aracı ile kamyonet çarpıştı. Otomobilin takla attığı kazadan sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Hicret Mahallesi Tadım Yolu Sokak´taki protokol yolunda meydana geldi. Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan´ın kullandığı 23 AK 510 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 23 AK 661 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklenerek takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan Belediye Başkanı ve kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-27 14:46:08



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