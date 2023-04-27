Balkondan düşen 7 yaşındaki Ahmet, yaşamını yitirdi

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 7'nci kat balkonundan düşüp yaralanan Ahmet Arslan (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Arslan, oturdukları apartmanın 7'nci katında, balkonda oynarken dengesini kaybedip zemine düştü. İhbarla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-27 16:16:21



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