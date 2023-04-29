Tavuk çiftliğinde çıkan yangın, 1,5 saatte söndürüldü

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Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Aksaray Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde, gece saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1,5 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Tavuk çiftliğinin boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-04-29 11:00:55



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