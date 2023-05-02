Otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarpıp, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ElazığMalatya kara yolu Hankendi mevkisinde meydana geldi. Elazığ yönüne giden, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 16 MAF 01 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek yaklaşık 150 metre sürüklenip takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Mustafa Kurt'un (29) hayatını kaybettiğini belirledi. İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurt'un cenazesi de otopsi için morga götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-02 11:47:57
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