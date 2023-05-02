Motosikletiyle otomobile çarpan sürücü yaralandı; kaza anı kamerada

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Salih E.

yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kekliktepe Kavşağı'nda meydana geldi. Salih E. yönetimindeki motosiklet, sağa dönüş yapmak isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yatarken sürücü Salih E. de yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Salih E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-02 13:06:30



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