Caddede tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da Ö.T. (41), cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, öğle saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesi´nde meydana geldi. Ö.T. ile caddede karşılaştığı kişi arasında çıkan tartıma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli, tabancayla Ö.T.´yi bacağından vurdu. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ö.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-02 14:44:48



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