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Erbakan: Ekonomiyi düzeltmeleri asla mümkün değildir, daha beter hale getirirler (2)

DHA

Erbakan: Ekonomiyi düzeltmeleri asla mümkün değildir, daha beter hale getirirler (2)


ELAZIĞ'A GEÇTİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl´deki mitinginin ardından Elazığ´a geldi. Partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın en çok değer verdiği ve sevdiği şehirlerden birinin Elazığ olduğunu söyledi. Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştirmek üzere kente geldiklerini belirten Erbakan, "81 ilimizde 681 Refah Projesi kitabında yer alan projelerimizin hayata geçirilmesi, bir tane işsiz gencimiz, bir tane umutsuz, çaresiz gencimizin kalmaması için mücadele edeceğiz. Bu bölgede yapılan kalekolların en az 5 misli Meslek Eğitim Merkezi kuracağız, en az beş misli fabrika ve atölye kuracağız" dedi.
'TARIMDA KULLANILAN MAZOTTAN VERGİ ALMAYACAĞIZ'
Tarımsal üretimle ilgili desteklerin verileceğini ifade eden Erbakan, "İnşallah biz de tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağız. Tarımda, sulamada kullanılan elektriğe özel fiyat yapacağız. Gübre başta olmak üzere çiftçinin bütün girdilerini inşallah devlet olarak sübvanse edeceğiz. Tarım ürünlerine en yüksek tavan fiyatını vereceğiz, çiftçinin ürettiği ürüne devlet olarak alım garantisi vereceğiz. Tarım üretiminin önündeki bütün kotaları kaldıracağız, yerli tarım ve hayvancılığı sonuna kadar destekleyeceğiz ve bu bölgede devletin de ortak olduğu hayvancılık çiftliklerini kuracağız" diye konuştu. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-05 21:47:24

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