Kavgada 3 kişiyi öldüren sanık: Bizi ve kardeşimi öldüreceğini düşündüm

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, silahlı arazi kavgasında 3 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Selim Demir, savunmasında, "Mehmet, 'Kökünüzü kazırım, hepinizi öldürürüm' dedi. Daha sonra sağıma döndüğümde ayağa kalktı, silahını çekerek mermiyi namluya verdi. Silahım belimdeydi. Ona küfretmedim, bağırmadım. Bizi ve kardeşimi öldüreceğini düşündüm" dedi.

Olay, 4 Kasım 2022 günü akşam saatlerinde, Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinde iki grup arasında arazi meselesinden çıkan tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, Mehmet Kayar, Bülent Buluç ve Mahmut Demir, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Selim Demir ile A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili davanın ilk duruşması, Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mehmet Selim Demir, savunmasında olay anını anlatarak, "Anlaşmak için Mehmet, Bülent, Mahmut ve Mehmet'in kayınbabası olmak üzere 4 kişi ofise geldiler. Meseleyi ben açarak Mehmet'e 'Allah rızası için hakkı ortaya koyalım ki bu işi çözelim' dedim. Mehmet, ofisteki Ahmet Ç.'ye yöneldi, 'Biz geldik işimiz gücümüz var. Tapuları vereceksiniz gideceğiz' dedi. Daha önce 3 tapu hissesi devredilmişti. 10 tane veya 20 tane daha istiyordu. Ağır ve hadsiz konuşmaları oldu. Kardeşim sol taraftaydı. Kardeşim, 'Sen konuştun, seni dinledik, ağabeyim de konuşsun' dedi. Ben ortada, Mehmet sağda, kardeşim soldaydı. Kardeşim kalkmaya çalışınca Bülent elle müdahale ederek 'Otur ulan, senin böbreklerini kanatırım' dedi. Ben de Bülent'e el işareti yaparak oturmasını istedim" dedi.

'SİLAHI BANA YÖNELTTİ, ATEŞ ETTİM'

Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Kayar'ın silah çektiğini ifade eden Demir, "O esnada Mehmet, 'Kökünüzü kazırım, hepinizi öldürürüm' dedi. Daha sonra sağıma döndüğümde Mehmet ayağa kalktı, silahını çekerek mermiyi namluya verdi, karşıya doğru yürüdü ve mesafe aldı. Silahım belimdeydi. O mesafe alana kadar ben de silahımı çıkardım, mermiyi namluya sürdüm. Ona küfretmedim, bağırmadım ve ezmedim. Bizi ve kardeşimi öldüreceğini düşündüm. Silahı rahat kullanabiliyorum. Pratiğim ve av tecrübem var. O sırada silahı bana yöneltti. Ben atik davranmasaydım, Mehmet mesafe aldıktan sonra bize ateş edecekti. Silahı kaldırdığı gibi ben de el çabukluğumla Mehmet'in karnına doğru 1 el ateş ettim. Mehmet sendeledi, duvara doğru gitti. O esnada Bülent yumruk ve tekmeyle kardeşime vuruyordu. O an Bülent de elini silahına attı. Bülent silahını çekti. O sırada kardeşimle boğuşuyordu, 2 el yukarıdan ateş ettim. Bülent'teki silah siyah renkliydi. Döndüğüm zaman Mehmet'in silahını bana yönelttiğini gördüm, 2 el daha ateş ettim. Mermilerin nereye geldiğini görmedim" diye konuştu.

'DEVLETİMİN ADALETİNE GÜVENİYORUM'

Yakını Mahmut Demir'i de dışarıdakilere haber verdiğini düşündüğü için ateş ederek öldürdüğünü belirten Demir, "Kardeşim Ramazan ile Mahmut, beni kapıya doğru çıkarmaya çalıştılar. Ramazan arkamda, onun arkasında da Mahmut vardı. O sırada Mahmut Kürtçe konuştu ve beni kastederek, 'Ben onu dışarı çıkarıyorum' dedi. Bana göre dışarıdakilere haber veriyordu. Kapıya az bir mesafe kalmıştı. Eğilerek Mahmut'un bacağına 1 el ateş ettim. O an Mahmut düştü. Ramazan korkuyla beni bıraktı. O esnada Mahmut'a sıkmadım. O an kardeşimin vurulduğunu düşündüm. Tedbir olarak diğer odaya geçerek emniyetin gelmesini bekleyecektim. Mahmut yerde yine Kürtçe olarak 'Seni bitirdim' dedi ve elini sağ tarafına attı. Mahmut'un gövdesinden aşağı doğru hatırlamadığım sayıda birden fazla ateş ettim. Benden silahımı aldılar ama getirmelerini istedim, güvenlik güçlerine teslim edeceğimi söyledim. Bu insanlar bana yapıştı ve beni bırakmadılar. Devletimin adaletine güveniyorum" dedi.

Duruşma, diğer sanığın ifadesinin alınmasının ardından eksiklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

