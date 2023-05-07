Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ö.K. yönetimindeki 23 LA 569 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi bilinmeyen 23 DG 957 plakalı otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç şarampole devrilirken, takla atan otomobil karşı yöne geçip, ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-07 16:20:03



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