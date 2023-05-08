Elazığ´da 35 kaçak göçmen yakalandı

Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum diyenler dikkat!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da, Türkiye'ye Van´dan giriş yaptığı belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Van´dan ülkeye giriş yaptığı belirlenen kaçak göçmenlerin kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin Elazığ-Bingöl kara yolu Şeyhhacı köyü mevkinde yaptığı denetimlerde, 35 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-08 12:07:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.