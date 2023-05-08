10 metreden yuvarlanan ineği köylüler kurtardı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da 10 metreden yuvarlanan ineği, köylüler, 1 saatlik çalışmayla kurtardı.
Palu ilçesi Güllüce köyünde bugün sabah saatlerinde arazide otlayan inek, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Durumu fark eden köylüler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Köylüler, halatlarla bağladıkları ineği, bulunduğu yerden 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen inek, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-08 17:22:23
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