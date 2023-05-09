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Çocuk parkında 3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 tutuklama 

DHA

Çocuk parkında 3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 3 tutuklama 


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da çocuk parkında bankta oturan husumetli oldukları 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup yaralayan 3 kişi yakalanıp. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 7 Mayıs günü akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak´ta meydana geldi. Mahalleye iki otomobille gelen şüpheliler, çocuk oyun parkında bankta oturan husumetli oldukları 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda C.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki bir iş yerinin camına da isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. C.Y. ile bir yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Başına saçma isabet diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği İ.G., D.B. ve F.K.B.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece `kasten adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-09 11:46:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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