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İsmail Demir: Operasyonlarda kullanılan canlı tespit sistemi, deprem bölgelerinde de kullanıldı

DHA

İsmail Demir: Operasyonlarda kullanılan canlı tespit sistemi, deprem bölgelerinde de kullanıldı


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ´da konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Daha önce teröre karşı meskun mahal mücadelelerinde duvar arkasındaki canlı varlığını tespit eden sistem, bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için bir kenara bırakılmıştı. Deprem sırasında elimizde bulunan ürünleri deprem bölgesine gönderdiğimizde, ne kadar etkili olduğunu gördük. 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasında, tespit edilmesinde etkili oldu. Bu ürünümüz de Elazığ'da üretilecek" dedi.
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. Vali Ömer Toraman´ı makamında ziyaret eden Başkan Demir, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası´na (ETSO) geçen Demir, burada gerçekleştirilen `Savunma Sanayi Elazığ İl Buluşması´ toplantısına katıldı. Toplantıya Demir'in yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, ETSO Başkanı İdris Alan,  Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, sanayiciler ve akademisyenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Demir, yatırımlarda bölgedeki insanların istihdam edileceğini ifade ederek, "Üretim ve yatırımların yanında, buradaki her kalemin çok önemli olduğunu gördüm. Projemizin adı `iskan ve istihdam´ dedik. Yapılacak yatırımlarla beraber belirli özelliklerde konutların da yapılmasını yine bu şirketlerimiz üstlenecekler. Çalışanlarımızın bölgeden olması ve bu konutlarda iskan edilmesini hedefliyoruz. Konutlarımızın çok nitelikli olmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de kriterlerimiz var. Diğer deprem bölgesindeki illerde de söyledik. O bölgelerde yapılacak olan istihdamdan, kesinlikle o bölgedeki, ildeki insanlar yararlanacak" diye konuştu.
`ÇİP KILIFLAMA ÜRETİMİ ELAZIĞ´DA YAPILACAK´
Çip kılıflama üretiminin Elazığ´da yapılacağını ifade eden Başkan İsmail Demir, "Elazığ'a daha önceleri de geldiğimiz oldu ve sanayicilerimizle ticaret adamlarımızla savunma sanayi için `neler yapabiliriz´ konusunu birkaç başlık altında konuştuk. Çok küçük adım atılabildi ama Elazığ özelleri çok somut bir ürün ortaya çıkmadı bazı küçük adımların dışında. Bu bakımdan, diğer illerde yaptığımız gibi Elazığ'a geldiğimizde de `spesifik bir proje ile gelelim´ dedik ve buraya gelirken `ileride önü açık olabilecek teknoloji içerecek bir alan olsun´ diye düşündük. Malum son zamanlarda çip krizi ile beraber dünyada ne kadar önemli olduğu görüldü. Türkiye'de çip üretimi şimdiye kadar laboratuvar ölçeği dışında pek yok. Çip ile ilgili bir şirket kurduk. Hüseyin Kızıl hocam şirketimizin başında ve şirketin ana sorumluluğu Türkiye'deki bir çip politikasını öncelemek, onunla ilgili çeşitli işbirlikleri ve yatırımlarını hayata geçirmek ve teknolojiye yenilik getirmek. Çip kılıflama için ilk adımı burada atacağız inşallah" ifadelerini kullandı. 
`DUVAR ARKASINI GÖRÜNTÜLEYEN SİSTEM, DEPREMDE 30 KİŞİYE ULAŞTI´
Daha önce terörle mücadelede kullanılan duvar arkası görüntüleme sisteminin depremde de kullanıldığını kaydeden Savunma Sanayii Başkanı Demir, şunları söyledi:
"Benim de yönetim kurulu başkanlığı yaptım savunma teknolojileri ve şirketlerimizin çeşitli ürünleri var. Daha önce teröre karşı meskun mahal mücadelelerinde duvar arkasındaki canlı varlığını tespit eden sistem, bir zaman sonra çok ihtiyaç olmadığı için bir kenara bırakılmıştı. Deprem sırasında elimizde bulunan ürünleri deprem bölgesine gönderdiğimizde, ne kadar etkili olduğunu gördük. 30'a yakın vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasında, tespit edilmesinde etkili oldu. Bu şu anda savunma sanayi teknolojilerinin afet ile ilgili teknolojileri de kullanılması, ürünler oluşturması açısından da önemini gösterdi ve onlarca yeni ürünü Hem Türkiye'de hem dünyada kullanılmasını önüne açtı. Teknolojisi de geliştirilerek devam ediyor ki bu ürünümüz de Elazığ'da üretilecek 2´nci ürünümüz olacak. Üçüncü adımımız ise bir yazılım evi oluşturmaktır. Fırat Üniversitemizin ne kadar köklü bir üniversite olduğunu ne kadar yetkin özellikleri olduğunu biliyoruz. YÖK Başkanımız dahil olmak üzere üniversitelerimizi bilen kişiler bunu çok iyi biliyor. Ama genelde bir farkındalık eksikliği var ve üniversitemizin bu kabiliyetlerini hayata geçirmek, ürünleştirmek konusunda da biraz eksiğiz gibi geldi. Bir yazılım evi kurarak HAVELSAN STM´nin önderliğini yaptığı siber güvenlik ve çeşitli simülasyon yazılımları var. Çok geniş bir alan, bu alanda da kuracağımız bir yazılım evinde bu şirketlerimizin harekete geçireceği ve hedef gösterecek ürünlerle ilgili bir yazılım kampüsü oluşturmak istiyoruz." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-09 17:34:46

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