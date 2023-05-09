İsmail Demir: Operasyonlarda kullanılan canlı tespit sistemi, deprem bölgelerinde de kullanıldı (2)



GENÇLERLE BULUŞTU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi´nde gençlerle buluştu. Buradaki konuşmasında Türkiye´nin savunma sanayi ve havacılıkta son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Demir, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi ve işaretidir. Biz 5´inci nesil savaş uçaklarını konuştuğumuzda biraz buruk bir şekilde bakılıyordu. Herhalde onlar da hayret ediyorlardır bu aşamaya nasıl geldiler diye" dedi.

`BİR YIL İÇERİSİNDE DAHA NİCE MÜJDELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ´

Savunma sanayi ve havacılıkta son 1 ayda önemli yol kat edildiğini belirten Demir, "Anadolu gemisini sadece bir gemi yapmaktan çıkarttık üzerine SİHA´ların konulacağı bir gemi yaptık. İnşallah HÜRJET´i de onun üstünden kaldıracağız. Bu yolculuk durmadan devam edecek. Anadolu Gemisi'nden sonra, ZAHA´mızı, Zırhlı Amfibi Hücum Aracımızı çıkarttık. İnsansız Deniz Araçlarımızı çeşitlendirdik. İlk defa torpido atışını yaptık. İmece uydumuzu uzaya gönderdik. İmece´nin yanında KILIÇSAT´ı uzaya gönderdik. Kızılelma´nın çeşitli uçuşlarına devam ettik. TUSAŞ´ımızın hedef uçağı seyir füzesi haline geldi ve arkasından ANKA-3 HÜRJET´imizi uçurduk. Bunların hepsini bir aya sığdırdık. Bu hızla devam edersek, bazıları bu bir seçim yatırımı diyor, hayır. Bizim yürüyüşümüzün normal bir hızıdır. Göreceksiniz bu yıl içerisinde daha nice müjdeleri, hayata geçireceğiz. Bunların daha ilerisini yapacaksınız derken, yaptıklarımızı yapacaklarımızın garantisi olarak görüyoruz ve sizlerin bunların çok daha iyisini yapacağınızı söylüyoruz" diye konuştu.

Program, katılımcıların soru cevap kısmının ardından son buldu. (DHA)Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-09 20:04:36



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