Salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza

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Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kaçak salep soğanı toplarken yakalanan 2 kişiye, toplam 220 bin TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin salep soğanı topladığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, bu kişilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 220 bin TL ceza kesti. Toplanan salep soğanları ise tekrar dikildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-10 13:47:08



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