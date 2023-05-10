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Salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza

DHA

Salep soğanı toplayan 2 kişiye 220 bin lira ceza


Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kaçak salep soğanı toplarken yakalanan 2 kişiye, toplam 220 bin TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin salep soğanı topladığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, bu kişilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 220 bin TL ceza kesti. Toplanan salep soğanları ise tekrar dikildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-10 13:47:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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