Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletli öldü

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Ulukaya (21), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Ulukaya yönetimindeki 07 CBR 21 plakalı motosiklet, ana yoldan mahalle arasına dönüş yapmak isteyen T.D. yönetimindeki 23 ADM 096 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ulukaya, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılan Ulukaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-10 22:47:18
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