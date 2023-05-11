Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, TIR´ın çarptıktan sonra altında sürüklediği motosiklet sürücü Muhammed Toprakoğlu (22) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Malatya istikametine seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 27 BNE 67 plakalı TIR, Özel Harekat Kavşağı´nda, Muhammed Toprakoğlu´nun (22) kullandığı motosiklete çarptı. Devrilen motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 20 metre TIR'ın altında sürüklendi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Toprakoğlu´nun hayatını kaybettiği belirlendi. Toprakoğlu´nun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücü B.K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA
2023-05-11 22:35:09
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