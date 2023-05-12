Elazığ'da 3 firari hükümlü yakalandı

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda, 5,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hükümle aranan A.İ. ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hükümle aranan D.Y.'nin Harput Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Tekin YALÇINKAYA

2023-05-12 11:17:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.